رئيس جمهورية ناميبيا ينهي زيارته إلى أذربيجان

باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أنهى رئيس جمهورية ناميبيا هاغي غوفريد غينغوب زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في وداعه في ارض مطار حيدر علييف الدولي نائبا وزير الخارجية الأذربيجاني رامز حسنوف ونادر حسينوف وغيرهم من كبار المسئولين.