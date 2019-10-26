    • / سياسة

    سياسة


    رئيس جمهورية غانا ينهي زيارته إلى أذربيجان

    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أنهى رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في وداعه في ارض مطار حيدر علييف الدولي وزير التعليم جيحون بايراموف ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني رامز حسنوف وغيرهم من كبار المسئولين.

    AZERTAG.AZ :رئيس جمهورية غانا ينهي زيارته إلى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥‎١]
    حكمت حاجييف: نؤمن بأن تترأس أذربيجان بنجاح في حركة عدم الانحياز
    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٣]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي نظيره الأردني
    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٦]
    السيدة مهربان علييفا تكتب تدوينة حول القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز
    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٤٧]
    رئيس وزراء الحكومة الليبية ينهي زيارته إلى أذربيجان
    رئيس جمهورية غانا ينهي زيارته إلى أذربيجان