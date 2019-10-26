رئيس جمهورية غانا ينهي زيارته إلى أذربيجان

باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أنهى رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في وداعه في ارض مطار حيدر علييف الدولي وزير التعليم جيحون بايراموف ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني رامز حسنوف وغيرهم من كبار المسئولين.