وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي نظيره الأردني

باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف اليوم نظيره الأردني أيمن الصفدي وذلك على هامش أعمال القمة الثامنة عشر لدول حركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أنه خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين كلا البلدين والتطورات الإقليمية. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

شكر أيمن الصفدي حكومة أذربيجان على التنظيم الرفيع المستوى لمؤتمر وزراء حركة عدم الانحياز.

كما ناقش الوزيران العمليات في منطقة الشرق الأوسط.