أذربيجان تكشف عن قائمة بلدان التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا معها

باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تصدرت تركيا وإيران وكازاخستان قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال 9 أشهر من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا3 مليارات و354 مليون و625 ألف دولار بزيادة قدرها 974 مليون و339 ألف دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ومع إيران 390 مليون و662 ألف دولار أمريكي بزيادة قدرها 121 مليون و946 ألف دولار ومع كازاخستان 182 مليون و766 ألف دولار بزيادة قدرها 12 مليونا و958 ألف دولار امريكي.