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    مناقشة تجربة "ASAN خدمت" في فرنسا والمغرب

    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥‎٨]

    باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

    قام رئيس الجهاز الإداري لوكالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان (ASAN خدمت") أزاد جعفرلي بزيارة فرنسا والمغرب. أفيد من قسم العلاقات العامة لوكالة الدولة لأذرتاج أن أزاد جعفرلي زار فرنسا للمشاكرة في الاجتماع الأول للجنة الإدارية للتعاون بين أقاليم أذربيجان وفرانسا.

    أما في زيارته إلى المغرب فناقش المسئول الأذربيجاني مع الجانب المغربي سير تنفيذ مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين في مجال الإصلاحات الاجتماعية وخدمات الدولة.

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    مناقشة تجربة "ASAN خدمت" في فرنسا والمغرب مناقشة تجربة "ASAN خدمت" في فرنسا والمغرب