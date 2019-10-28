ملك اسفاتيني الثالث مسفاتي ينهي زيارته إلى أذربيجان
AzerTAg.az
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٠٢:١٨]
باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أنهى ملك اسفاتيني الثالث مسفاتي اليوم زيارته إلى جمهورية أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في وداعه في ارض مطار حيدر علييف الدولي وزير التعليم جيحون بايراموف وغيرهم من كبار المسئولين.
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