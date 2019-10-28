الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة غابالا

باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 28 أكتوبر إلى محافظة غابالا الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج انه في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقات من الزهور أمامه.

قدمت لرئيس الدولة معلومات عن أعمال الترميم والتعمير المقامة في المحافظة.

تحسنت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة بشكل كبير وبني العديد من مرافق البنية التحتية الاجتماعية وانشأ المؤسسات الإنتاجية.

وأحيط رئيس الجمهورية علما بالظروف المهيأة لدى حديقة حيدر علييف.