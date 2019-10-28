    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "غابالا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٧]

    غابالا، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    شارك الرئيس إلهام علييف في 28 أكتوبر اليوم في حفل تشغيل محطة "غابالا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها بطاقة 110/35/10 كيلوفولت.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف تفقد الظروف المهيأة في المحطة بعد إعادة ترميمه وشغل محطتي "غابالا" و"أغداش" الفرعية للطاقة الكهربائية بطاقة 110/35/10 كيلوفولت.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "غابالا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٤:٠٠]
    تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة أغداش
    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٣:٥‎٠]
    الرئيس الأذربيجاني يدشّن الطريق البري في أغداش بعد ترميمه
    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٣:٣٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يزور تمثال الزعيم القومي في أغداش
    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٢:٣٠]
    افتتاح الطريق البري الواصل بين بويوك أميلي – بيليخ - أميروان في غابالا بعد إعادة البناء
    الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "غابالا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "غابالا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "غابالا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "غابالا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "غابالا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "غابالا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "غابالا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "غابالا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها