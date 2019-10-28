الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "غابالا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها

غابالا، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

شارك الرئيس إلهام علييف في 28 أكتوبر اليوم في حفل تشغيل محطة "غابالا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها بطاقة 110/35/10 كيلوفولت.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف تفقد الظروف المهيأة في المحطة بعد إعادة ترميمه وشغل محطتي "غابالا" و"أغداش" الفرعية للطاقة الكهربائية بطاقة 110/35/10 كيلوفولت.