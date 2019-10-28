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    تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة غابالا

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٢:١٠]

    غابالا، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة غابالا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.

    AZERTAG.AZ :تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة غابالا
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    تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة غابالا تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة غابالا تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة غابالا