غابالا، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تم تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة غابالا. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.

AZERTAG.AZ : تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة غابالا

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