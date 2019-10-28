غابالا، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح الطريق البري الواصل بين بويوك أميلي – بيليخ – أميروان في محافظة غابالا الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة إلهام علييف شارك في الحفل.

AZERTAG.AZ : افتتاح الطريق البري الواصل بين بويوك أميلي – بيليخ - أميروان في غابالا بعد إعادة البناء

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