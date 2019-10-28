الرئيس إلهام علييف يدشن فرع "أذرخالجا" للسجاد في غابالا
AzerTAg.az
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٢:١٥]
غابالا، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أقيم اليوم حفل افتتاحفرع شركة "أذرخالجا" المساهمة المفتوحة للسجاد في غابالا.
أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شارك في الحفل.
وبعد التعرف على المؤسسة اجتمع رئيس الدولة إلهام علييف مع العمال.
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