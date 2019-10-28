الرئيس إلهام علييف يتفقد دفيئة لزراعة الزهور في غابالا

غابالا، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم دفيئة لزراعة الزهور الزخرفية في بلدة وندم بمحافظة غابالا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه أحيط لرئيس الدولة علما بالأعمال المنجزة في الدفيئة. بدأت شركة "AzRose" لزراعة أنواع الورود الخاصة بناء الدفيئات في بلدة وندم بمحافظة غابالا في عام 2017. واستخدمت الابتكارات التكنولوجية لشركة "Bosman van Zaal" لإنشاء مجمع الدفيئة في غابالا.

تزرع هنا أنواع خاصة "Red Naomi" و"Avalanj" و"Talea" و"Aqua" و"Sweet Avalanj" و"Jumilia" و"Wow" و"London Eye" ويخطط لبيعها في الأسواق المحلية والأجنبية. سيتم بيع هذه المنتجات تحت العلامة التجارية "صنع في أذربيجان" في الأسواق. إن الهدف من هذا هو تعرف اسم بلادنا بنجاح على الساحة الدولية وكذلك المساهمة في زيادة الأنواع تحت اسم العلامة التجارية.