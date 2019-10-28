الرئيس إلهام علييف يزور تمثال الزعيم القومي في أغداش

أغداش، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في زيارة إلى محافظة أغداش الأذربيجانية.

في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز مدينة أغداش ووضع باقة من الزهور أمامه.

قدمت لرئيس الدولة معلومات عن أعمال الإنشاء والبناء المنفذة في المدينة.