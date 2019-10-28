أغداش، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تم تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة أغداش. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل. اجتمع الرئيس مع سكان المحافظة.

AZERTAG.AZ : تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة أغداش

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