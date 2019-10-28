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    تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة أغداش

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٤:٠٠]

    أغداش، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة أغداش.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.

    اجتمع الرئيس مع سكان المحافظة.

    AZERTAG.AZ :تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة أغداش
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