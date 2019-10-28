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    الرئيس الأذربيجاني يدشّن الطريق البري في أغداش بعد ترميمه

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٣:٥‎٠]

    أغداش، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح الطريق البري الواصل بين قولقتي – دحنه خليل – عربأوجاغي في محافظة أغداش الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة إلهام علييف شارك في الحفل.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يدشّن الطريق البري في أغداش بعد ترميمه
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