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    توقيع مذكرة تعاون بين وكالتي أذرتاج الأذربيجانية وبرينسا لاتينا الكوبية

    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٩]

    باكو، 26 أكتوبر، (أذرتاج).

    تم في السادس والعشرين من أكتوبر توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وكالة انباء أذربيجان الحكومية (أذرتاج) ووكالة الانباء الكوبية (برينسا لاتينا).

    وقعها عن جانب أذرتاج رئيس مجلس الإدارة السيد اصلان اصلانوف وعن جانب برينسا لاتينا رئيس التحرير اورلاندو اوراموس ليون. وتنص الوثيقة علي تبادل المعلومات والخبرات بين الوكالتين. ووفقا لمذكرة التعاون فإن الوكالتين ستقومان يوميا ببث الاخبار باللغتين الإنجليزية والاسبانية بشكل متبادل عن أذربيجان وكوبا.

    وقال السيد أصلان أصلانوف خلال اللقاء الذي جرى في مقر الوكالة إن هذه الوثيقة ستخدم نشر معلومات صحيحة عن أذربيجان وكوبا وتعزيز التقارب بين الشعبين.

    ومن جهته أعرب اورلاندو اوراموس ليون عن حرص وكالة برينسا لاتينا علي التعاون مع أذرتاج تأسست حوالي قبل 100 عام مضيفا أن هذا التعاون سيفتح مجالا لتبادل الاخبار الموثوقة عن كلا البلدين.

    ثم بعد ذلك أجاب الضيف الكوبي علي أسئلة المشاركين.

    AZERTAG.AZ :توقيع مذكرة تعاون بين وكالتي أذرتاج الأذربيجانية وبرينسا لاتينا الكوبية
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    توقيع مذكرة تعاون بين وكالتي أذرتاج الأذربيجانية وبرينسا لاتينا الكوبية توقيع مذكرة تعاون بين وكالتي أذرتاج الأذربيجانية وبرينسا لاتينا الكوبية توقيع مذكرة تعاون بين وكالتي أذرتاج الأذربيجانية وبرينسا لاتينا الكوبية