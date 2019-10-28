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    تدشين مركز خدمة الشبكة في مكتب الاتصالات في محافظة أغداش

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٤:٠٤]

    أغداش، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم تدشين مركز خدمة الشبكة في مكتب الاتصالات في محافظة أغداش الأذربيجانية في 28 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.

    AZERTAG.AZ :تدشين مركز خدمة الشبكة في مكتب الاتصالات في محافظة أغداش
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