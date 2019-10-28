أغداش، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تم تدشين مركز خدمة الشبكة في مكتب الاتصالات في محافظة أغداش الأذربيجانية في 28 أكتوبر. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.

AZERTAG.AZ : تدشين مركز خدمة الشبكة في مكتب الاتصالات في محافظة أغداش

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده