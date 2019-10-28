افتتاح المجمع الصناعي لعرق السوس في أغداش
AzerTAg.az
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٠]
أغداش، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أقيم اليوم حفل افتتاح المجمع الصناعي لعرق السوس في محافظة أغداش الأذربيجانية.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٤:٠٤]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٤:٠٠]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٣:٥٠]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٣:٣٥]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٠٠:٠٥]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٥٢]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٦]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٣]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٢٦]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤١]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥٤]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:١١]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٥٠]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٤٦]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٠١:٣٨]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤١]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٦]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٠٠:٤٣]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٤٥]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢٤]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٩]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٢]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك