أغداش، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح المجمع الصناعي لعرق السوس في محافظة أغداش الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.

AZERTAG.AZ : افتتاح المجمع الصناعي لعرق السوس في أغداش

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