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    افتتاح المجمع الصناعي لعرق السوس في أغداش

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٠]

    أغداش، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح المجمع الصناعي لعرق السوس في محافظة أغداش الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.

    AZERTAG.AZ :افتتاح المجمع الصناعي لعرق السوس في أغداش
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