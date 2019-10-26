الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان

باكو، 26 أكتوبر، (أذرتاج).

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس والعشرين من أكتوبر رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن عبد الفتاح البرهان أعرب خلال اللقاء عن شكره علي حسن تنظيم القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز وكرم الضيافة الذي لقيه في باكو والوفد المرافق له مؤكدا ثقته في أن أذربيجان ستراس حركة عدم الانحياز بنجاح خلال السنوات 2019-2022م. وذكر أن النمو والامن والاستقرار بأذربيجان وجمال العاصمة باكو قد ترك لديه انطباعا عميقا.

ومن جهته ذكر الرئيس الهام علييف إن أذربيجان تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة حركة عدم الانحياز مشيرا الي ضرورة دعم البلدين بعضهما البعض في المحافل الدولية. وقال الريس إلهام علييف إن أذربيجان ستقدم اسهاماتها لتطوير التعاون وتعزيز التضامن بين البلدان الأعضاء في المنظمة خلال فترة رئاستها لها.

كما تم تبادل الآراء حو مسائل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية وغيرها من المجالات.