زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الصين
AzerTAg.az
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٤]
بكين، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مقاطعة كانسو الصينية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الصيني أن الهزات الأرضية وقعت في منطقة ولاية سياخي لمحافظة التبت ذاتية الحكم بمقاطعة كنعان.
وقع مركز الهزات الأرضية على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض في الساعة 01:56 بالتوقيت المحلي.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات حتى الآن.
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