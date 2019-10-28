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    سياسة


    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٣]

    باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 21 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية جيلبورت بمحافظة تارتار وقريتي يوسفجانلي ومرزيلي لمحافظة أغدام وقرية قاراخانبكلي لمحافظة فضولي وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم
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