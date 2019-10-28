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    زلزال بقوة 3.1 درجات يضرب رومانيا

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٧:٤١]

    بوخارست، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 3.1 درجات على مقياس رختر مدينة فرانكا الرومانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد الروماني للبحوث والاختراعات أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وشعر به في مدن براشوف وباكاو وبلويستي وغالاتس وبوخارست.

    ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات حتى الآن.

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