مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وأوكرانيا لكرة القدم
AzerTAg.az
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٩]
باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ستقام مباراة ودية لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 21 عاما.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المنتخب الأذربيجاني سيقابل أوكرانيا. ستبدأ المباراة على ملعب "دالغا آرينا" في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي في 19 نوفمبر.
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