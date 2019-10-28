    • / رياضة

    رياضة


    مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وأوكرانيا لكرة القدم

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٩]

    باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ستقام مباراة ودية لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 21 عاما.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المنتخب الأذربيجاني سيقابل أوكرانيا. ستبدأ المباراة على ملعب "دالغا آرينا" في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي في 19 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وأوكرانيا لكرة القدم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٣]
    رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: رسالتنا هي خدمة السلام في العالم
    ٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥‎٧]
    إعلان أسماء أعضاء المنتخب الأذربيجاني الذين سيقابلون مع مولدوفا
    ٢١.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٢٧]
    لاعب السباق الثلاثي الأذربيجاني يفوز بالذهبية في نهائي كأس أوروبا
    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٠٠]
    أذربيجان يقابل نظيره النرويجي
    مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وأوكرانيا لكرة القدم