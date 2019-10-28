اجتماع مقبل لمجلس دفاع رابطة الدول المستقلة يعقد في باكو

باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سيعقد الاجتماع المقبل لمجلس وزراء دفاع البلدان الأعضاء في منظمة رابطة الدول المستقلة في باكو في 30 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الألذربيجانية أنه سيشارك في الاجتماع وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ووزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي الجنرال أندريه رافكوف ووزير الدفاع الكازاخستاني اللواء نورلان ييرميكباييف ووزير الدفاع الأوزبكي اللواء باهودير كوربانوف ووزير الدفاع بجمهورية طاجيكستان رئيس الأركان العامة العقيد ميرزو شيرالي ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية قيرغيزستان اللواء رايمبردي دوشينبييف.

سيناقش الوضع الحالي للتعاون العسكري والقضايا القادمة في الاجتماع.