أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال أشهر 9 أشهر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وأفغانستان ومصر في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليارين و204 مليون و517 ألف دولار والى أفغانستان 64 مليونا و717 ألف دولار والى مصر 40 مليونا و768 الف دولار. وارتفع تصدير المنتجات إلى جميع البلدان الثلاثة.

ارتفعت قيمة الصادرات إلى تركيا بمقدار 947 مليون و522 ألف دولار والى أفغانستان 7.5 مليون دولار والى مصر 40.5 مليون مقارنة مع الفترة بين أشهر يناير - سبتمبر من العام الماضي.