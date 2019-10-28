بحث العلاقات في مجال السياحة بين أذربيجان وبريطانيا العظمى

باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج).

نوقشت آفاق تطوير العلاقات السياحية بين البلدين في لقاء جرى بين رئيس وكالة الدولة للسياحة فؤاد ناغييف والمبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني إلى أذربيجان البارونيس إيما نيكولسون التي تزور البلد حاليا.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا أثناء اللقاء مسائل الفيزا بين البلدين وتسهيل إجراءات الفيزا وتبادل التجارب وتقييم الإمكانيات الموجودة في السياحة الشتوية.

من جانبه قال رئيس وكالة الدولة للسياحة فؤاد ناغييف ان أذربيجان سيشارك بوفد موسع في معرض سوق الرحلات العالمية(“World Travel Market-2019”) المزمع انعقاده في لندن في الفترة ما بين 4-6 نوفمبر لهذا العام.

حضر اللقاء السفير البريطاني لدى أذربيجان جيمس لايل شارب أيضا.

يشار إلى أن عدد السياح البريطانيين الوافدين إلى أذربيجان في فترة يناير – سبتمبر لعام 2019 كان 29304 زائر. وهذا يسجل زيادة بنسبة 26.79 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي.