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    اقتصاد


    بحث مسائل التعاون التجاري الاقتصادي بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة

    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٢٦]

    باكو، 28 أكتوبر (أذرتاج).

    نوقشت مسائل التعاون التجاري الاقتصادي بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان الوزير ميكائيل جباروف ناقش هذه المسائل في لقاء مع أمين عام مؤتمر التجارة والتنمية لدى منظمة الأمم المتحدة (UNCTAD) موخيسا كيتو.

    كما تبادل الطرفان الآراء حول مسائل التعاون في المجالات التجارية الاقتصادية وغيرها بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة، وآفاقها المستقبلية، كما العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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    بحث مسائل التعاون التجاري الاقتصادي بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة