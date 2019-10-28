انتهاء موسم حصاد الأرز في أستارا جنوب أذربيجان
AzerTAg.az
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥١]
استارا، 28 أكتوبر (أذرتاج).
انتهى موسم حصاد الأرز في محافظة أستارا جنوب أذربيجان.
أفاد مراسل وكالة أذرتاج انه تم حصاد 951.7 طن من المحاصيل من مزارع الأرز بمساحتها الاجمالية 236.69 هكتار في المحافظة في هذا العام. ان إنتاجية المزارع في هذا العام تسجل زيادة بـ3.2 سنتنر بالمقارنة مع الإنتاجية في العام الماضي.
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