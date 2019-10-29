أذربيجان قدمت مذكرة الاحتجاج إلى فرنسا

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

في 28 أكتوبر، استدعت وزارة الخارجية لأذربيجان السفير المفوض فوق العادة لفرنسا لدى أذربيجان زكاري غروس الذي التقى نائب وزير الخارجية خالاف خالافوف.

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية لأذرتاج أنه خلال اللقاء قدمت مذكرة الاحتجاج للسفير الفرنسي بسبب لقاء لوران فولكي، رئيس المجلس المحلي لمنطقة أوفيرن- رون- آلبلار الفرنسية مع ماسيس ماسيليان، "وزير الخارجية" للكيان المصتنع المقام في الأراضي الاذربيجانية المحتلة من قبل جمهورية أرمينيا في إطار زيارته إلى يريفان والتوقيع على "البيان المشترك" معه.

لفت انتباه السفير الفرنسي إلى النزعات غير المرغوب فيها وطلب تدخل الخارجية الفرنسية في القضية وتقديم التوضيحات للجانب الأذربيجاني.

أكد السفير زكاري غروس بدوره أن مثل هذه الخطابات للسلطات المحلية والبلديات لا تملك أي قوة قانونية وأنها لا تعكس موقف الحكومة الفرنسية.

يذكر ان "الوثائق" غير القانونية التي وقعتها السلطات المحلية الفرنسية مع الكيان المزعوم تعارض التشريعات الاذربيجانية والفرنسية لا سيما المادة 73 للدستور الفرنسي وبنود القانون العام حول الوحدات الاقليمية ومواد الوثيقة الموقعة من قبل وزراء الداخلية والشؤون الاوروبية والخارجية في 24 مايو عام 2018