باكو، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني البارونة ايما نيكولسن والوفد المرافق لها.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني

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