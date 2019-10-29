    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني

    ٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٥‎]

    باكو، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني البارونة ايما نيكولسن والوفد المرافق لها.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٠]
    افتتاح المجمع الصناعي لعرق السوس في أغداش
    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٤:٠٤]
    تدشين مركز خدمة الشبكة في مكتب الاتصالات في محافظة أغداش
    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٤:٠٠]
    تدشين نظم إمداد مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي إلى مدينة أغداش
    ٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٣:٥‎٠]
    الرئيس الأذربيجاني يدشّن الطريق البري في أغداش بعد ترميمه
    الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني