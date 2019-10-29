سلسلة الزلازل تضرب الفلبين

طوكيو، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

حدثت اليوم أربعة زلازل في حوالي ساعة و40 دقيقة في الفلبين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني "gtz.potsdam" على الإنترنت أن الهزات الأرضية الأولى بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر وقعت على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض. وكان مركز الزلزال على بعد 10 كيلومترات من محافظة كيسانتا.

تم تسجيل الزلزال الثاني الذي بلغت قوته 5.1 درجات بعد 24 دقيقة والزلزال الثالث الذي بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر في الساعة 2:20 مساء وزلزال بلغت قوته 5.8 درجات في الساعة 2:42.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات حتى الآن. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.