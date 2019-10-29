بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وإسرائيل
AzerTAg.az
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٧]
29 أكتوبر، (أذرتاج).
صرح المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد الأذربيجانية لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن الوزير ميكائيل جباروف التقى مع وزير استيعاب المهاجرين الإسرائيلي يوآف غالانت والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء بحث مسائل التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات والوضع الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق تطويرها.
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