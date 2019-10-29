أذربيجان تستورد معظم منتجاتها من تركيا

باكو، 29 أكتوبر، (أذرتاج).

أفادت لجنة الجمارك الحكومية لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن تركيا وإيران وكازاخستان احتلت المراكز الثلاث الأولى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي استوردت أذربيجان معظم منتجاتها منها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأضافت أن حجم الاستيراد من تركيا بلغ مليار و150.1 مليون دولار امريكي ومن إيران 362.9 مليون دولار ومن كازاخستان 163.8 مليون دولار.