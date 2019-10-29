هجوم على مسجد في فرنسا

باريس، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

هاجم الشخص البالغ من العمر 84 عاما في مدينة بايون بفرنسا على الذين يجلسون أمام المسجد بالسلاح. بينما أصيب 2 من المسلمين بجروح خطيرة في الهجوم وتم القبض على المهاجم.

اعتقلت الشرطة المعتدي بعد الهجوم أمام منزله.

كان يحاول المهاجم إحراق المسجد ولكنه لما رأى شخصين أمام المسجد أطلق النار عليهم.

أصيب شخصان في الهجوم تتراوح أعمارهم بين 74 و78 عاما بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى.