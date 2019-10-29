هجوم على مسجد في فرنسا
AzerTAg.az
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٦]
باريس، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
هاجم الشخص البالغ من العمر 84 عاما في مدينة بايون بفرنسا على الذين يجلسون أمام المسجد بالسلاح. بينما أصيب 2 من المسلمين بجروح خطيرة في الهجوم وتم القبض على المهاجم.
اعتقلت الشرطة المعتدي بعد الهجوم أمام منزله.
كان يحاول المهاجم إحراق المسجد ولكنه لما رأى شخصين أمام المسجد أطلق النار عليهم.
أصيب شخصان في الهجوم تتراوح أعمارهم بين 74 و78 عاما بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٣]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٣]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٥:٠٣]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٧:٤١]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٨]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٥]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٠٠:٠٥]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٦]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٢]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥٤]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:١١]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٥٠]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٤٦]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٠١:٣٨]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤١]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٦]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢١]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٠٠:٤٣]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٤٥]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٥]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٩]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٢]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك