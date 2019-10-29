البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 30 أكتوبر
AzerTAg.az
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٨]
باكو، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 أكتوبر / تشرين الأول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 30 أكتوبر / تشرين الأول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٦]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٧:٤٩]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٨]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٨]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٥]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٠٠:٠٥]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٦]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٢]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥٤]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:١١]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٥٠]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٤٦]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٠١:٣٨]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤١]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٦]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢١]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٠٠:٤٣]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٤٥]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٥]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٩]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٢]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك