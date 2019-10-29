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    اقتصاد


    إعلان أسماء أكثر دول الخليج استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال العام الجاري

    ٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٨]

    باكو، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن إيران والإمارات العربية المتحدة وقطر في الثلاثة الأولى في قائمة دول الخليج المستوردة للمنتجات الأذربيجانية خلال تسعة أشهر من العام الجاري.

    بلغ حجم الصادرات إلى إيران 27.7 مليون دولار والإمارات 14.3 مليون دولار وقطر 1 مليون دولار. وكانت زيادة في قيمة الصادرات إلى إيران وتراجع في قطر والإمارات العربية المتحدة.

    AZERTAG.AZ :إعلان أسماء أكثر دول الخليج استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال العام الجاري
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