جورجيا تخسر 350 مليون دولار بسبب توقف رحلات طيران مباشرة من روسيا

تبليسي، 29 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من تبليسي بأن رئيس الوزراء الجورجي جيورجي جاخاريا صرح خلال لقائه مع المزارعين في منطقة سامقريلو بأن جورجيا خسرت 350 مليون دولار امريكي جراء توفق رحلات طيران مباشرة من روسيا. كما ذكر رئيس الوزراء الجورجي أن واردات بلاده من السياحة أكثر من ملياري دولار مشيرا الي انخفاض واردات الدولة الي 350 مليون دولار امريكي جراء توقف رحلات طيران مباشرة بقرار من الحكومة الروسية.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية الجورجية نشرت خبرا وصرحت فيه بأنه وصل عدد المواطنين الروس الذين زاروا جورجيا خلال شهر أغسطس 252.8 ألف مواطن روسي أي بنسبة انخفاض قدرها 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.