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    أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها

    ٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٩]

    باكو، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تصدرت إيران والإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال 9 أشهر من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع إيران 390 مليون و662 ألف دولار ومع الإمارات العربية المتحدة 48 مليون و186 ألف دولار أمريكي ومع العربية السعودية 9 ملايين و26 ألف دولار. زادت تبادل التجارة مع إيران والإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي وتراجع التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية.

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