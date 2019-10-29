باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج ستكون طائرة Boeing 737 MAX واحدة من أكثر الطائرات أماناً في العالم بعد أن ينجز خبراء الشركة تكميل نظام تحسين ميزات المناورة (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). افادت أذرتاج نقلا عن موقع الشركة المساهمة أن هذا التأكيد جاء في البيان الذي أدلى به دينيس ميلنبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ. اعترف دينيس ميلنبرغ وقوع العطل في نظام MCA وراء تحطم الطائرتين في إثيوبيا وإندونيسيا.

AZERTAG.AZ : بوينغ: ستكون طائرة 737 MAX الجديدة واحدة من أكثر الطائرات أماناً في العالم

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