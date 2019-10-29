رافع الأثقال من نخجيوان يجدد رقمين قياسيين في بطولة أوروبا
AzerTAg.az
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٥]
نخجيوان، 29 أكتوبر، أذرتاج
جدد عضو المنتخب الوطني الأذربيجاني في رفع الأثقال للشباب في سن 20 -23 في البطولة الأوروبية في رفع الأثقال في العاصمة الرومانية بوخارست بتجديد رقمين قياسين.
أفاد مكتب نخجيوان لوكالة أذرتاج أن تارمنخان باباييف تمكن من الفوز في رفع 150 كغ في الدفعة و191 كغ في الخطف على التوالي.
أنهى تارمنخان باباييف البطولة الأوروبية في المركز السابع بالحصيلة العامة ب341 كغ .
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