في الجولة السادسة من بطولة الأوروبا، سيتنافس فريقنا في الشطرنج مع روسيا وألمانيا
AzerTAg.az
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٥]
باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج
تم تحديد منافسي فريقنا في الشطرنج في الجولة السادسة من بطولة أوروبا “Avro 2019” في باتومي.
سيتنافس لاعبو الشطرنج الرجال مع منتخب ألمانيا والنساء مع منتخب روسيا.
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