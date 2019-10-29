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    رياضة


    في الجولة السادسة من بطولة الأوروبا، سيتنافس فريقنا في الشطرنج مع روسيا وألمانيا

    ٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٥‎]

    باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

    تم تحديد منافسي فريقنا في الشطرنج في الجولة السادسة من بطولة أوروبا “Avro 2019” في باتومي.

    سيتنافس لاعبو الشطرنج الرجال مع منتخب ألمانيا والنساء مع منتخب روسيا.

    AZERTAG.AZ :في الجولة السادسة من بطولة الأوروبا، سيتنافس فريقنا في الشطرنج مع روسيا وألمانيا
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