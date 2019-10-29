باكو تستضيف المنتدى المصرفي الرابع

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

سيعقد المنتدى الدولي السنوي في باكو بتاريخ 6-7 نوفمبر في موضوع "المنتدى الدولي الرابع للعمل المصرفي: الاقتصاد غير النقدي: نحو الخدمات المصرفية المستدامة".

كما أفيد من البنك الدولي لأذربيجان لأذرتاج أن هدف المنتدى هو أن يكون منصة لمناقشة المبادرات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد والاستدامة المالية للبنوك، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المتعلقة بالاقتصاد.

سيشارك في المنتدى مديرو البنوك التجارية ودوائر الاعمال المحلية والاجنبية وممثلو المؤسسات المالية الدولية وسفارات الدول الاجنبية في اذربيجان ومندوبو حوالي 100 منظمة وشركة دولية من الولايات المتحدة الامريكية واليابان واوروبا والصين ورابطة الدول المستقلة.

من بين المشاركين والمتحدثين ممثلو شركات تكنولوجية واخرى منها ماستركارد وكروس واوراكل وزولوتايا كورونا وسولانتق وتيتو وتيراسوفت وباي بورتر وبافيليا وييمبريللا وقوليكس واديكو.