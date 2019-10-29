بيان الطائفة الأذربيجانية لمنطقة قاره باغ الجبلية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاحتلال محافظة زانكيلان

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

أصدرت الطائفة الأذربيجانية لمنطقة قاره باغ الجبلية لجمهورية أذربيجان بياناً بخصوص الذكرى ال26 لاحتلال محافظة زانكيلان من قبل القوات المسلحة الأرمنية.

شرح نائب رئيس الجمعية العامة للطائفة الأذربيجانية لقاره باغ الجبلية لجمهورية أذربيجان، الدكتور في العلوم السياسية والبروفيسور إلشين أحمدوف البيان لأذرتاج وقال إن السياسات العدوانية التي تمارسها الدولة الأرمنية خلال 30 سنة لا تزال مستمرة امام مرأى ومشهد للمجتمع الدولي.

قبل 26 عاماً، في 29 أكتوبر 1993، شنت القوات المسلحة الأرمنية هجوماً واسع النطاق على المناطق الجنوبية الغربية من جمهورية أذربيجان. نتيجة لهذا الهجوم، احتلت القوات المسلحة الأرمنية محافظة زانكيلان الأذربيجانية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 707 كم/مربع وعدد سكانها 32 ألف نسمة وفيها مدينة واحدة وبلدة واحدة و81 قرية.

من الجدير بالذكر أن هذه المنطقة الواقعة على سكة حديد باكو- جولفا - نخجيوان لها أهمية استراتيجية كبيرة. في الوقت نفسه، تم نهب وسلب الآثار المعمارية وحرقها وتدميرها وإتلافها بالكامل. في هذه المحافظة أكبر غابة لشجرة الدلب في أوروبا. يتم بيع هذه الأشجار من قبل الأرمن إلى دول أجنبية. وهناك الموارد الطبيعية الأخرى مثل الموليبدينوم والرخام والذهب والغرانيت وغيرها من الموارد الأرضية التي يسلبها الأرمن. هناك تقارير تفيد بأن محمية "بسيط تشاي" الحكومية التي تأسست عام 1974 في حالة سيئة. والأرمن يقطعونا الأشجار القيمة في منطقة المحمية ويستخدمونها في صناعة الأثاث. في محافظة زانكيلان، الاحتياطيات الصناعية تبلغ 6.5 طن من الذهب و3 آلاف طن من النحاس وكذلك الاحتياطيات من حجر الجير والرخام وغيرها من الموارد الطبيعية.

زنكيلان غنية بالمعالم الأثرية والمعمارية. وأكبرها أنقاض مدينة القرون الوسطى المعروفة باسم "شهري شريفان". وهناك محمية بسيط تشاي الطبيعية الحكومية بمساحة 107 هكتار وهي أول محمية في أوروبا ، مروج "آراز بويو" بمساحة 2200 هكتار و4 آثار طبيعية ، وألف هكتار من غابات من شجرة البلوط في المحمية وفي المحافظة ما يصل إلى 1200 من الينابيع الطبيعية وغيرها من الثروات.

في الذكرى السادسة والعشرين لاحتلال محافظة زانكيلان من قبل القوات المسلحة الأرمنية يدعو أكثر من80 ألف من السكان لمنطقة قاره باغ الجبلية، بما في ذلك أكثر من 40 ألف من أهل زانكيلان المجتمع الدولي، إلى تقييم السياسة العدوانية المتواصلة ضد الشعب الأذربيجاني تقييماً سياسياً وقانونياً وموضوعياً لدعم موقف بلادنا العادل. ونطالب جميع المنظمات الدولية بأن تُسمع أصوات أكثر من مليون شخص من ضحايا العدوان الأرمني وجعل الأعمال الإجرامية للأرمن موضع الإدانة الدولية لاستعادة حقوقنا المنتهكة.