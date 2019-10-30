الرئيس إلهام علييف يلتقي مشاركي اجتماع مجلس وزراء دفاع الرابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١١:١٠]
باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مشاركي اجتماع مجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة.
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