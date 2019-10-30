توقيع خطة التعاون الثنائي بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والبيلاروسية

باكو، 30 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق أول زاكر حسنوف مع نظيره البلاروسي الفريق أندريه رافكوف الذي وصل الي أذربيجان لحضور اجتماع مجلس وزراء دفاع البلدان الأعضاء في منظمة رابطة الدول المستقلة.

صرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن وزير الدفاع زاكر حسنوف قال في اللقاء إن أذربيجان تولي أهمية كبيرة للتعاون مع بيلاروس في كافة المجالات بما في المجال العسكري مشيرا الي توافر إمكانيات واسعة للتعاون العسكري الفني بين البلدين. وذكر أن أذربيجان تولي أهمية خاصة للتعاون مع شركات الصناعات الدفاعية البيلاروسية مضيفا أن التعاون في المجال العسكري الفني يشهد في الوقت الحاضر تطورا ناجحا.

وجاء في اللقاء أن أذربيجان وبيلاروس تعملان بشكل نشط في المنظمات الدولية وأن هناك دعما متبادلا في كافة القضايا. وأعرب وزير الدفاع زاكر حسنوف عن شكره لبيلاروس حكومة وشعبا على دعمها لوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها في مسألة تسوية نزاع قراباغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان. كما قدم الفريق أول زاكر حسنوف تهانيه للعقيد اندريه كابتيلوفيتش بمناسبة تعيينه ملحقا عسكريا جديدا لبلاده لدى أذربيجان معبرا عن ثقته في أن نشاط الملحق العسكري سيسهم في تطوير علاقات الصداقة التي تستند الي التعاون المتبادل المفيد بين البلدين.

واكد الجانبان على ضرورة تطوير العسكري الثنائي والعلاقات المتبادلة القائمة بين وزراتي الدفاع للبلدين.

وفي ختام اللقاء تم توقيع خطة التعاون الثنائي لعام 2020م بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والبيلاروسية. وتتضمن الخطة المذكورة تنظيم زيارات متبادلة لفرق الخبراء وإقامة تدريبات قتالية مشتركة وتبادل الخبرات وغيرها من المسائل المهمة.