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    مشاركو اجتماع مجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة يزورون مقابر الشهداء

    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٢:١٢]

    باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قام اليوم مشاركو اجتماع مجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في باكو بزيارة مقابر الشهداء.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور على قبورهم إجلالا لذكراهم.

    أعطيت وزراء الدفاع معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال التعمير التي تجري في عاصمتنا.

    يذكر أنه يشارك في الاجتماع وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ووزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي الجنرال أندريه رافكوف ووزير الدفاع الكازاخستاني اللواء نورلان ييرميكباييف ووزير الدفاع الأوزبكي اللواء باهودير كوربانوف ووزير الدفاع بجمهورية طاجيكستان رئيس الأركان العامة العقيد ميرزو شيرالي ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية قيرغيزستان اللواء رايمبردي دوشينبييف.

    AZERTAG.AZ :مشاركو اجتماع مجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة يزورون مقابر الشهداء
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