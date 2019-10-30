السفير المصري: يتوقع زيارة وزير الخارجية المصري إلي باكو قريباً لمناقشة العلاقات الثنائية

باكو، 30 أكتوبر (أذرتاج).

أعرب السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدى أذربيجان عن شكره للحكومة الأذربيجانية على حسن تنظيم القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات لحركة عدم الانحياز، في بيان للسفارة المصرية تلقت وكالة أذرتاج نسخة منه.

وجاء في البيان: "حرص السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان على توجيه الإشادة للحكومة الأذربيجانية على حُسن التنظيم وحفاوة الاستقبال والجهد التنظيمي، وكذلك نجاح أذربيجان في إدارة القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات لحركة عدم الانحياز التي عقدت يومي 25 و26 أكتوبر الجاري واجتماعاتها التحضيرية بحكمة واقتدار والتمكن من تقريب وجهات النظر بين مواقف الدول المتعارضة.. كما ذكر السفير المصري أن مشاركة السيد الوزير/ سامح شكري وزير الخارجية المصري في قمة باكو كانت ناجحة للغاية والتي تعتبر أول زيارة لوزير خارجية من مصر إلى جمهورية أذربيجان منذ عدة سنوات.

أشار السفير المصري إلي أن اللقاء الثنائي بين وزيري خارجية البلدين على هامش أعمال القمة سيساهم في تدعيم ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التأكيد على ما تم الاتفاق عليه من قيام السيد الوزير/ سامح شكري بزيارة إلي باكو قريباً لمناقشة العلاقات الثنائية وكيفية العمل على تطويرها في كل المجالات لتتناسب مع إمكانات وقدرات الدولتين وتعكس العلاقات الطيبة والتاريخية التى تربط بين الجانبين المصري والأذربيجاني."