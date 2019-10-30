مناقشات حول توسيع التعاون العسكري بين أذربيجان واوزبكستان

باكو، 30 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق أول زاكر حسنوف مع نظيره الأوزباكستاني الجنرال بهادور قوربانوف الذي وصل الي أذربيجان لحضور اجتماع مجلس وزراء دفاع البلدان الأعضاء في منظمة رابطة الدول المستقلة.

وصرح المكتب الصحفي بوزارة الدفاع لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه أعرب الجانبان خلال اللقاء عن حرصهما على تطوير التعاون بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والأوزباكستانية. وجاء في اللقاء أن التعاون في المجال الأمني بين أذربيجان واوزبكستان يخدم تعزيز السلم والاستقرار في منطقتي جنوب القوقاز وآسيا المركزية.

وشهد اللقاء بحث المسائل المتعلقة بالوضع الحالي للتعاون في مجالي الدفاع والتعليم العسكري بين البلدين وآفاقه. وتم تبادل الآراء حول توطيد العلاقات المتبادلة المفيدة في المجال العسكري الفني.

وفي ختام اللقاء تم توقيع خطة التعاون العسكري الثنائي لعام 2020م بين وزارتي دفاع أذربيجان واوزبكستان.