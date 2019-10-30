عقد اجتماع مقبل لمجلس دفاع رابطة الدول المستقلة في باكو

باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

انطلقت اليوم في باكو فعاليات الاجتماع المقبل لمجلس وزراء دفاع البلدان الأعضاء في منظمة رابطة الدول المستقلة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه يشارك في الاجتماع وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ووزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي الجنرال أندريه رافكوف ووزير الدفاع الكازاخستاني اللواء نورلان ييرميكباييف ووزير الدفاع الأوزبكي اللواء باهودير كوربانوف ووزير الدفاع بجمهورية طاجيكستان رئيس الأركان العامة العقيد ميرزو شيرالي ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية قيرغيزستان اللواء رايمبردي دوشينبييف.

في البداية التقطت صورة فوتوغرافية جماعية.

سيناقش الوضع الحالي للتعاون العسكري والقضايا القادمة في الاجتماع.

خلال الاجتماع ستناقش أعضاء المجلس مفهوم التعاون العسكري للبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة حتى عام 2025 والتوجهات الرئيسية لوزارات دفاع بلدان رابطة الدول المستقلة في تطوير نظام رصد وتقييم مشترك للإشعاع والوضع الكيميائي والبيولوجي بحلول عام 2025.

كما تبادلوا الآراء حول نتائج "ألعاب الجيش الدولي – 2019" وتدريب الضباط للقوات المسلحة في بلدان رابطة الدول المستقلة وإجراء المهرجان الدولي للأفكار العلمية المبتكرة "بدء العلوم" والإعداد للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للفوز في الحرب العالمية الثانية. وتناقش نتائج تطوير التعاون العسكري لدول الاتحاد في عام 2019. وسيتم إعلان خطة عمل مجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة لعام 2020 خلال الاجتماع. وسيبحث التعاون العسكري الحالي والقضايا الأخرى في الاجتماع.