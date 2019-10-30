الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له

باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز وجورجيا تويفو كلآر والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة أكد خلال اللقاء موقف أذربيجان من نزاع قاراباغ الجبلية (ناغورني كاراباخ) القائم بين أرمينيا وأذربيجان وشدد أنه يجب حل النزاع فقط داخل السلامة الإقليمية لأذربيجان.

كما شهد اللقاء تبادل الآراء حول العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.